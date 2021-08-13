Вильфанд предупредил об опасной погоде на юге России Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей ряда регионов о надвигающейся непогоде, которая продлится несколько дней.

По словам синоптика, на юге страны ожидаются ливни с грозами и сильным ветром, порывы которого будут достигать до 20-27 метро в секунду.

Речь идет о Сочи, полуострове Крым Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Эвенкийском районе Красноярского края. Метеоролог уточнил ТАСС, что опасная погода будет в субъектах 14 и 15 августа.

- Плохая погода будет продолжаться, ожидаются опасные явления. 14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, усиление ветра близко к ураганному. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди - выпадет более 50 мм. Для Крыма это небывалые дожди. ... В Краснодарском крае существует опасность формирования смерчей над морем, - рассказал метеоролог.