В ВОЗ призвали рационально использовать вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Странам мира следует придерживаться глобального подхода в борьбе с пандемией коронавируса и рационально использовать имеющиеся вакцины. Об этом говорится в газете Le Monde, которая опубликовала призыв шести специальных посланников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

- Ситуация в мире является опасной, и мы, как спецпосланники гендиректора ВОЗ, призываем возобновить усилия стран, направленные на достижение глобального подхода к пандемии коронавируса, - заявили эксперты организации.

Также представители ВОЗ рассказали о двух направлениях, которые помогут ускорить этот процесс.

- Первое из них - нужно срочно реализовать на деле прозвучавшие призывы к тому, чтобы вакцины использовались рационально. Около трех миллиардов доз вакцины были распространены в мире, но лишь 90 миллионов из них - через программу COVAX. Не следует забывать, что 60 стран мира зависят от этой системы в получении вакцин и что уровень вакцинации населения у них в среднем ниже 3%, - говорится в сообщении.

Вторым направлением является возможность подержать призыв об обеспечении вакцинации к сентябрю текущего года не менее 10% населения каждой из стран. после этого в организации предлагают увеличить темпы вакцинации до 40% вакцинированных к концу 2021 года.