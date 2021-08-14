Больше половины водителей считают российские автомобили самыми ненадежными Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты "Авито Авто" провели опрос среди автомобилистов и выяснили, какие из машины из числа стран-производителей, по мнению российских водителей, ломаются чаще всего.

По данным анализа, больше половины - 65% респондентов - отметили, что чаще всего поломки случаются в автомобилях из России. Еще около 40% испытывают трудности с машинами из Китая. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на результаты опроса.

На французских автопроизводителей приходится всего 10% всех ответов о частоте поломок. В 8% опрошенных оценили проблемы с транспортом из Южной Кореи. Также стало известно, что в среднем (55%) россияне тратят на ремонт своего авто от 10 до 40 тысяч рублей в год.

Также большинство опрошенных автовладельцев (48%) признались, что в среднем сталкиваются с поломками в своих авто раз в год. Еще 27% респондентов заявили, что поломки бывают 1–3 раза в год, 12% граждан сталкиваются с поломками более 4 раз в год.