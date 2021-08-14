В МВД намерены изменить билеты на теоретическом экзамене на водительские права Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В МВД России хотят внести изменения в экзаменационные билеты на теоретическом экзамене на водительские права. Предполагается, что это поможет будущим водителям в создании осознанного понимания безопасных действий при управлении транспортом при различных дорожных ситуациях.

- Сейчас прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами, - рассказали ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что введение изменений в экзаменационные билеты будет способствовать снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет, а также будет улучшать системы допуска водителей к управлению авто.

- Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от "заучивания" правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении .... с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения, - уточнили в МВД.