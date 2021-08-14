Кинолог предупредил, что неправильный груминг грозит привести к смене цвета шерсти собаки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В летний период как никогда актуальны стрижки питомцев. В основном это делается для того, чтобы облегчить животным перенести жару и придать красивый вид шерсти. Однако стрижка собак "под ноль" может вызвать облысение, а при неправильной стрижке может произойти смене цвета шерсти. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперт также отметил, что использование новомодных украшений для питомца, например страз и нанесение блеск-тату, могут привести вызвать аллергию у питомца или привести к отравлению.

- Груминг – это важный комплекс процедур, который позволяет позаботиться не только о внешнем виде собаки, но и о её здоровье. Но иногда владельцы, помимо необходимого ухода, добавляют много бесполезных, порой небезопасных процедур. Прежде чем окрашивать шерсть собаки или сбривать ее в жаркую погоду, нужно подумать о целесообразности такой процедуры. Питомец спокойно обойдется без ультрамодной стрижки, если она не принесет ничего полезного, – рассказал кинолог РИА Новости.