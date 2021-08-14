Вильфанд: купальный сезон в Москве продлится минимум до 19 августа 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

Купальный сезон на территории Москвы и Московской области в этом году продлится по меньшей мере до 19 августа. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По информации синоптика, в настоящее время температура воды в Москва-реке составляет примерно 20-21 градус по Цельсию выше нуля.

- В Москве и Подмосковье купальный сезон продолжается. По прогнозу Росгидромета, купальный сезон продлился еще минимум дней пять до яблочного Спаса, который в этом году приходится на 19 августа, поскольку первая неделя будет теплой и комфортной, - сообщил Роман Вильфанд в интервью агентству ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 18 августа станет самым жарким днем в Москве в середине августа текущего года: в этот день температура воздуха в столице прогреется до плюс 28 градусов.