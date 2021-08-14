Путин поговорил с многодетной семьей из Надыма, которую приглашал отдохнуть в Сочи Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Гавриленко из Надыма, которая по приглашению главы государства отдыхает в Сочи. Президент узнал о семье об их впечатлениях от отпуска. Об этом в субботу, 16 августа, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Напомним, 1 июня в ходе онлайн-встречи с семьями, которых наградили орденом «Родительская слава», Владимир Путин пообщался с семьей Гавриленко из Надыма, у которых восемь детей. Они сообщили президенту о планах отправиться на автомобиле за пять тысяч километров в Краснодарский край. Тогда российский лидер предложил семье «сесть на самолет и спокойно полететь в Сочи», пообещав организовать им хороший отдых.

- Владимир Путин спросил о впечатлениях семьи Гавриленко от отпуска на курорте. Многодетной семье там подготовили экскурсионно-развлекательную программу: они посетили автодром, парк «Ревьера» и дельфинарий, побывали на морской прогулке, на Красной поляне, на курорте Роза Хутор, а также в имеретинском кластере, где были зимние Игры, - говорится в сообщении.

В ходе разговора президент России пожелал Гавриленко успешного и благополучного дальнейшего продолжения отпуска.