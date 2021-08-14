Путин поручил представить к наградам российских военных, погибших при крушении самолета в Турции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить к наградам российских военнослужащих, погибших при крушении самолета-амфибии Бе-200 в Турции.

Глава государства отметил, что российские военные проводили в Турции важнейшую гуманитарную миссию, защищая жизни людей и борясь с пожарами. Они действовали в сложнейших условиях, до конца исполнив свой профессиональный долг, подчеркнул он.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших. Также Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью в аварии турецких граждан.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 14 августа, российский самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение во время тушения пожаров в Турции. На борту находились восемь человек, в том числе пять российских военнослужащих. Все они погибли.