В Китае 17 человек унесло в море волной, 10 из них погибли Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В Китае 17 человек смыло в море сильной волной, когда они отдыхали на пляже в районе города Чжанчжоу.

Власти провинции Фуцзянь рассказали агентству Xinhua, что в результате происшествия погибли 10 человек. Шестерых удалось спасти, поиски еще одного продолжаются.

Подробности инцидента выясняются, ведется расследование.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля в Балтийске девочку унесло в открытое море волной в время рипов - отбойных течений. Ребенка удалось спасти благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателя.

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