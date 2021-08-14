Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 августа 2021 20:46

СК возбудил дело против женщины, выбросившей новорожденного ребенка в мусорный бак в Москве

Младенец госпитализирован в одну из детских больниц
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
СК возбудил дело против женщины, выбросившей новорожденного ребенка в мусорный бак в Москве

СК возбудил дело против женщины, выбросившей новорожденного ребенка в мусорный бак в Москве

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В отношении женщины, выбросившей младенца в мусорный бак в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает столичное следственное управление Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»), – сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что новорожденную девочку госпитализировали в одну из детских городских больниц, где она проходит обследование. С матерью ребенка в ближайшее время будут проведены следственные действия.

Как писал сайт kp.ru, днем в субботу, 14 августа в Хамовниках в мусорном контейнере обнаружили выброшенного ребенка. Плач младенца услышали жители улицы Усачева, что неподалеку от метро «Спортивная». Ребенок был завернут в сверток, который находился в полиэтиленовом пакете с пустыми бутылками.

В марте 2021 сотрудники подмосковного комплекса по переработке отходов (КПО) обнаружили новорожденного младенца на сортировочной ленте.

СК задержал женщину, которая выбросила новорожденную дочь в мусорный бак