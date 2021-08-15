Число погибших при взрыве танкера в Ливане увеличилось до 22 человек Фото: REUTERS

Общее число погибших в результате взрыва 15 августа 2021 года резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана увеличилось до 22 человек. Еще 79 граждан пострадали. Об этом сообщил руководитель Ливанского общества Красного Креста Джордж Кеттане.

- Причина взрыва пока неизвестна. Сейчас на месте ЧП задействованы 24 бригады скорой помощи, которые доставляют пострадавших граждан в больницы города Триполи, многие из них получили ожоги различной степени тяжести, - пишет представитель организации.

До этого момента было известно, что как минимум 10 человек погибли и еще до 100 граждан, по предварительным данным, получили ранения.

На месте случившегося продолжаются работать спасатели и медики, которые оказывают помощь пострадавших и разбирают завалы от мощного взрыва танкера.