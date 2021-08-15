В Гидрометцентре предупредили россиян о заморозках в сентябре 2021

Столбики термометра в северных регионах могут опускаться до –10 градусов, Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сентябрь на большей части России будет соответствовать температурной норме, однако в северных регионах возможны заморозки и похолодание до минус 10 градусов. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уточнив, что прохладный сентябрь ожидается на юге Таймыра, Эвенкию, а также в восточной части ЯНАО и на севере Красноярского края.

Как передает «Российская газета», синоптик сообщила, что дожди в первый месяц осени ожидаются в Мурманской области, а также на севере Карелии и Архангельской области. Сухим сентябрь будет в Курганской, Челябинской и Свердловской областях, а также на юге Тюменской области и Омской области, крайнем юго-западе Новосибирской области. Кроме того, дождей не ожидается в центральных и южных районах Красноярского края, в предгорьях Алтая и на западе Иркутской области.

Температура в Москве в сентябре днем составит +15…+20 градусов, а ночью будет опускаться +5…+10 градусов. При похолоданиях по ночам +1…+6.

На курортах России в сентябре будет +23…+28. На Урале днем ожидается в среднем +13…+18, в Сибири +15, а на востоке Таймыра и в Эвенкии в сентябре по ночам –3…+2, днем, согласно прогнозам, будет около +9.

По данным синоптиков, заморозки по ночам в сентябре характерны для Чукотки и Магаданской области. При похолоданиях столбики термометра в северных регионах могут опускаться до –10 градусов, а днем не будут подниматься выше +5 градусов.