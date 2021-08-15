Юрист назвал основные признаки финансовой пирамиды Фото: REUTERS

Заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьев назвал признаки, которые помогут отличить финансовый институт от финансовой пирамиды.

Специалист отметил, что источник дохода финансовой пирамиды формируется за счет привлечения новых вкладчиков, и схема разваливается, когда иссякает этот источник поступления новых средств. В данном случае в выгоде остаются только организаторы пирамиды.

«Сливки снимают организатор и первые вкладчики. Они, как правило, в курсе дела и в доле, внимательно следят за ситуацией», - приводит RT слова специалиста.

Соловьев указал на то, что серьезные сомнения у вкладчика должны вызвать отсутствие достоверного местоположения организации, а также структуры с контактами менеджмента. Кроме того, необходимо насторожиться при высоких процентах по вложенным средствам, а также отсутствии соответствующих лицензий и разрешений.

Специалист также сообщил, что на смену прошлым финансовым схемам пришли современные, которые основаны на достижениях информационных технологий.

«Это «автоматизированные системы генерации прибыли», которые работают «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов». Плюс такие организации имеют подчас международный характер», - уточнил он.

Кроме того, эксперт рассказал, что к числу признаков, характеризующих подобную структуру, относятся яркая и убедительная реклама, а также небольшой жизненный срок существования.