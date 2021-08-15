Российский бизнес сообщил о достижении отметки в 60% вакцинированных сотрудников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несоответствие данных по среднесписочной численности работников, учет сотрудников с медотводом, а также сезон отпусков мешают московскому бизнесу достичь отметку вакцинированных сотрудников в 60 процентов, сообщили эксперты, отметив, что обязательная вакцинация может привести к нехватке работников в определенных сферах.

Советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко заявляет, что бизнесу сложно выполнить требование по вакцинации при существенном количестве работников с медотводом. «Если сотрудники с медотводом, то в эти 60% они не входят. Если у вас 50% с медотводом, то требование сложно выполнить», - заявил он.

«Проблемы, связанные с вакцинацией сотрудников, по существу не изменились... Может получиться так, что в среднесписочном составе, допустим, десять сотрудников, из них два находятся в декрете, три имеют медотводы, еще три переболели, и только оставшиеся два работника вакцинировались», - приводит РИА Новости слова представителя совета московского городского отделения (МГО) «Опоры России» Дмитрий Несветов.

Среди других проблем он также назвал тот факт, что Роспотребнадзор имеет свою базу по среднесписочной численности работников, которая не совпадает с данными предприятий. Тем не менее, по его словам, власти в последнее время, в том числе и Роспотребнадзор, относятся с пониманием к данной проблеме и решают ее путем прямого взаимодействия с предприятиями.

«В целом, столичный бизнес за последние полтора месяца вышел на приемлемые цифры - на эти 60%», - отметил он.