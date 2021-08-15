Число новых случаев заражения коронавирусом в России снижается четыре недели подряд Фото: Александр ГЛУЗ

Число выявленных в России случаев заражения коронавирусной инфекции снижается четвертую неделю подряд, однако смертность обновила уже восьмой раз подряд обновила максимум с начала пандемии. Это следует из данных, который предоставляет Оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Согласно представленным данным в период с 9 по 15 августа было зарегистрировано 153 086 заболевших против 159 073 неделей ранее. Таки образом зафиксировано снижение на 3,8%. При этом в Москве выявили 14 959 заболевших, что является минимумом с начала апреля.

За тот же период было зарегистрировано 5 618 летальных против 5 529 неделей ранее. Для России это стало восьмой подряд максимум по числу смертей от COVID-19 за неделю.

Кроме того, несмотря на снижение новых случаев заболеваемости, увеличивается количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, проходящих лечение в данный момент. За неделю этот показатель возрос на 18 659, до 546 021, что является максимума с 18 января.

По данным ТАСС, это может быть связано, в частности, с тем, что число выздоравливающих в стране стабильно меньше количества выявляемых случаев. С 9 по 15 августа в стране вылечились 128 809 человек против 129 617 неделей ранее.