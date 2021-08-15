Москвичам пообещали грозы с градом после жары на следующей неделе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начало следующей недели в Москве выдастся жарким, после чего в столицу придут грозовые дожди с градом и шквалистым ветром. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник, 16 августа, температура в Москве установится на отметке 23-28 градусов, на следующий день воздух прогреется до 28-33 градусов, местами до плюс 35. Погода в основном будет солнечная, осадки ожидаются в темное время суток, сообщил синоптик РИА Новости.

Начиная со второй половины дня 18 августа начнутся дожди, которые перерастут в грозовые ливни к вечеру и в ночь на четверг, 19 августа. При этом ожидаются шквалистый ветер и мозаичный град.

«Одним ливневым залпом может вылиться 5-10 миллиметров, а местами – до 10-15 миллиметров осадков. После такого шторма включится обратный счетчик тепла», – сказал Тишковец.

Как писал сайт kp.ru, ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание.