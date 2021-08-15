Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым

Мэр Кривого Рога Константин Павлов Фото: Facebook

Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в селе Вольное, сообщили источники в правоохранительных органах Украины.

Тело главы города обнаружили на веранде дома, рядом с ним лежало ружье. Как рассказал «Стране.ua» губернатор Днепропетровскои области Валентин Резниченко, рассматриваются версии убийства и самоубийства. Сейчас на месте работают следователи.

Константин Павлов выиграл выборы мэра Кривого Рога в декабре 2020 года, победив во втором туре кандидата от пропрезидентской партии «Слуга народа». Сам Павлов баллотировался от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 нашли тело мэра подмосковной Коломны Дениса Лебедева. Его обнаружили в собственной квартире, по предварительной версии, 46-летний чиновник мог покончить с собой.