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В мире15 августа 2021 17:47

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым

Главу города обнаружили на веранде дома, рядом с ним лежало ружье
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Мэр Кривого Рога Константин Павлов Фото: Facebook

Мэр Кривого Рога Константин Павлов Фото: Facebook

Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в селе Вольное, сообщили источники в правоохранительных органах Украины.

Тело главы города обнаружили на веранде дома, рядом с ним лежало ружье. Как рассказал «Стране.ua» губернатор Днепропетровскои области Валентин Резниченко, рассматриваются версии убийства и самоубийства. Сейчас на месте работают следователи.

Константин Павлов выиграл выборы мэра Кривого Рога в декабре 2020 года, победив во втором туре кандидата от пропрезидентской партии «Слуга народа». Сам Павлов баллотировался от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 нашли тело мэра подмосковной Коломны Дениса Лебедева. Его обнаружили в собственной квартире, по предварительной версии, 46-летний чиновник мог покончить с собой.