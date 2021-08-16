Вильфанд: аномальная жара в России сохранится до 19 августа 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномальная жара установилась на всей территории России, температуры выше нормальных значений сохранятся минимум до четверга. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- До середины недели вся прогностическая карта будет окрашена красным и красноватым цветом. В европейской части страны самые высокие аномалии на востоке, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Там жара превысит норму на десять градусов, - сообщил синоптик в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, в Поволжье температурный фон до четверга будет выше 25 градусов по Цельсию, на нижней Волге он составит до 38-40 градусов тепла. На территории Якутии температура воздуха превысит норму на пять-шесть градусов, достигнув отметки в 25-29 градусов.

В центральной России жара продержится всю рабочую неделю, но 19 августа немного спадет из-за облачной погоды. Дневные температуры сегодня будут достигать 25-28 градусов, во вторник и среду — 29 градусов.

Как писал сайт kp.ru, накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец анонсировал начало новой климатической эпохи в России и в мире после 2035 года.