В России могут появится авиабилеты по рублю Фото: REUTERS

В России могут появиться авиабилеты, цена которым один рубль. Для покупки нужно соблюсти некоторые условия – взрослый пассажир должен обязательно лететь с несовершеннолетним ребенком.

Обязательство установить такой тариф взяла на себя компания Nordwind. Это позволит перевозчику претендовать на субсидии кабмина, которые будут выделены из бюджета на перевозку семей по внутрироссийским туристическим маршрутам.

Всего планируется продать по символической цене порядка 25 тысяч билетов.

Куда можно слетать за 1 рубль:

Из Калининграда в Иркутск,

Воронеж,

Казань,

Нижний Новгород,

Ярославль,

Самара.

Речь идет о субсидиях, который в июле российское правительство выделило на перевозку семей железнодорожным и авиационным транспортом по России. Это сумма в 2,65 миллиарда рублей. Из них 1,35 будут направлены на билеты для несовершеннолетних, сообщает Life.ru.

Заявки на семейные субсидии подали только семь российских авиакомпаний. Nordwind получит 229,2 миллиона рублей. Причем обычная стоимость билетов, которые будут продаваться по 1 рублю – от 7 до 11 тысяч рублей.

Стоит отметить, что помимо Nordwind субсидии получат S7 Airlines — 457,8 млн рублей (по 32 маршрутам), «Уральским авиалиниям» — 369 млн (11), Nordwind — 229,2 млн (6), «Аэрофлоту» — 33,9 млн (3), Smartavia — 15,8 млн (1), Red Wings — 12,8 млн (2) и «Азимуту» — 8,4 млн (5), сообщает газета "Известия".