Депутат Бессараб оценила идею возврата многодетным семьям средств за обучение в вузе

В Госдуме прокомментировали идею возврата многодетным средств за обучение в вузе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение возвращать многодетным родителям средства, потраченные на обучение в высших и средних специальных учебных заведениях. По мнению политика, такая помощь нужна, однако ее формат следует обсуждать с самим семьями.

«Гораздо важнее для многодетных поддержка именно в период, когда один из родителей находится дома с детьми и не может выходить на работу. Возвращение денег, конечно, хорошо, но, наверное, необходимо помочь восстановить профессиональные навыки. Восстановить их часто сложно, потому что мама находится в отпуске по уходу за детьми достаточно долго и навыки профессиональные теряются», — цитирует депутат RT.

Кроме того, Бессараб добавила, что для помощи многодетным семьям необходимо принять единый закон, поскольку сейчас некоторые регионы оказывают активную поддержку таким гражданам, а у других нет для этого средств и возможностей.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать многодетным родителям затраченные на обучение в вузе средства. Речь идет о гражданах, которые получили статус многодетных до 35 лет и потратили деньги на обучение в вузах и колледжах, передает ОТР.

Напомним, в преддверии нового учебного года президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет для подготовки к школе, передает телеканал «360».