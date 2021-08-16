Синоптик Гидрометцентра рассказала о погоде в сентябре

Россиянам пообещали теплый сентябрь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в сентябре на территории России будет соответствовать климатической норме. При этом в некоторых регионах осень начнется с похолодания. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По предварительным данным, в отдельных областях страны погода в сентябре будет теплее обычного. Прохлада ожидается только в четырех регионах - на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Москве сентябрь, скорее всего, будет соответствовать климатической норме. Днем температура составит плюс 15-20 градусов, ночью - плюс 5-10 градусов. При похолоданиях дневная температура может отпускаться до плюс пяти, а ночная – до 1 градуса, передает «Российская газета».

На северо-западе европейской территории дневная температура будет сохраняться на уровне 9-15 градусов тепла, в центральном Черноземье (Воронежская, Тамбовская, Орловская и др. области) - 17-22 градуса.

Продолжительный «бархатный» сезон ожидается на российских курортах. Средняя дневная температура там - 23-28 тепла. Осадков в первый осенний месяц ожидается мало.

Добавим, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал аномально жаркую погоду в ближайшие дни. Синоптик отметил, что теплее всего на предстоящей неделе будет на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа, передает телеканал «360».

Напомним, в Москве неделя также начнется с жары. В понедельник, 16 августа, в столичном регионе воздух прогреется до 28 градусов тепла, а во вторник – и вовсе до 33 градусов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».