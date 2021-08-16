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В мире16 августа 2021 13:17

Почти все афганские телеканалы перешли на трансляцию Корана и новостей о «Талибане»*

Движение взяло под контроль телевидение
Ксения АНУФРИЕВА
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Почти все афганские телеканалы перешли на трансляцию Корана и новостей о «Талибане»*

Почти все афганские телеканалы перешли на трансляцию Корана и новостей о «Талибане»*

Фото: REUTERS

Практически все афганские телевизионные каналы перешли на трансляцию Корана или новостей о действиях запрещенного в России движения «Талибан»*. Об этом в понедельник, 16 августа, пишет издание РИА Новости.

В настоящее время в стране отменена трансляция почти всех телепрограмм. Только на одном из каналов продолжают показывать документальные исторические фильмы. До захвата талибами* телевидения по афганским каналам шли также различные развлекательные программы.

Кроме того, сегодня боевики движения посетили штаб-квартиру крупнейшего афганского телеканала Tolo News и согласились обеспечить ее охрану.

Как писал сайт kp.ru, талибы* взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле вчера вечером. Представители движения обратились к населению Афганистана, призвав мирных жителей сохранять спокойствие и сообщив, что «Талибан»* теперь контролирует государственное телевидение.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.