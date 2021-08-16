ЦИК России утвердила порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму Фото: Иван МАКЕЕВ

Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на сентябрьских выборах депутатов Государственной думы. Решение приняли в понедельник, 16 августа, во время заседания.

По результатам жеребьевки первые три номера в бюллетене заняли КПРФ, партия «Зеленые» и ЛДПР. Четвертое место заняла партия «Новые люди», пятое – «Единая Россия». В след за ними идут «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», партии «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.

- Многие представители фракций придают большое значение месту в бюллетене на выборах, но, как мы считаем, итоги голосования зависят от работы, которую каждая партия и отдельно взятый кандидат проводят как в межвыборный период, так и в ходе избирательной кампании. Важно, насколько эта работа найдет отклик в сердцах избирателей, - подчеркнула председатель российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что комиссия сделает все возможное, чтобы результат на выборах был абсолютно адекватен волеизъявлению россиян, и чтобы никто не сомневался в его достоверности.