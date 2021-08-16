Липецкие спортсмены стали бронзовыми призёрами первенства мира по академической гребле

Фото: липецкаяобласть.рф

Липецкие гребцы завоевали «бронзу» на состязаниях первенства мира среди юношей и девушек моложе девятнадцати лет. По информации областного управления физической культуры и спорта, в соревнованиях, которые прошли в Болгарии, участвовали шестьсот атлетов из более чем сорока стран мира.

В состав мужской восьмёрки российской команды, занявшей в финальном заплыве третье место, вошли спортсмены липецкой спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта: Кирилл Соломонов, Иван Поздняков, Иван Чеботарев и Дмитрий Гунькин. Выиграли первенство гребцы из США, команда Германии пришла к финишу второй.

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Мы все вместе – спортивная наука, атлеты, их наставники при поддержке органов власти всех уровней – всегда стремимся к достижению самых высоких целей. И наши спортсмены, в том числе и представители Липецкой области, – в лидерах мирового спортивного движения», – прокомментировал успешное выступление земляков губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.