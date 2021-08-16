Российские авиакомпании "Аэрофлот" и AirBridgeCargo прекратят полеты над Афганистаном Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские авиакомпании "Аэрофлот" и AirBridgeCargo прекратят полеты над Афганистаном.

- Через воздушное пространство Афганистана выполняют рейсы "Аэрофлот" и AirBridgeCargo. С сегодняшнего утра они приняли решение не летать над этой страной. Это связано с НОТАМ (извещение об аэронавигации), изданным Пакистаном по просьбе Афганистана, — цитирует свой источник в авиаотрасли РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, талибы* взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле вчера вечером. Представители движения обратились к населению Афганистана, призвав мирных жителей сохранять спокойствие и сообщив, что "Талибан"* теперь контролирует государственное телевидение. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну. Позже он объяснил такое решение желанием избежать кровопролития: по его словам, иначе талибы* грозили устроить в Кабуле бойню.

*Запрещенная в России террористическая организация