Эксперт объяснил, что у афганцев, зацепившихся за шасси, не было шансов выжить

Несколько человек выпало из самолета, пытаясь улететь из Кабула. Фото: кадр из видео

У людей, которые пытаются улететь из афганского Кабула на стойках шасси самолетов нет никаких шансов на выживание. Об этом рассказал специалист в области безопасности полетов Алексей Власов.

«Выжить, зацепившись за стойки шасси, невозможно. Во-первых, скорость — человека просто сбросит воздушным потоком. Во-вторых, ему не хватит кислорода на эшелоне полета. Самолет поднимается на высоту более 10 тыс. метров, дышать там нечем, при этом температура около -50°C», — цитирует эксперта Газета.Ru.

Напомним, ранее в сети появились пугающие кадры, на которых видно, как люди падают с огромной высоты. Сообщалось, что несколько спасающихся из Кабула человек пытались улететь из афганской столицы, зацепившись за шасси самолета. На высоте беженцы теряли равновесие, не могли справиться с потоками ветра и падали на землю. Никому из них выжить не удалось.