Источник: сбежавший президент Афганистана находится в Омане

Сбежавший президент Афганистана Ашраф Гани находится в Омане Фото: REUTERS

Президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну, находится в Омане. Об этом сообщил источник РИА Новости, приближенный к афганским властям.

- По моей информации, президент находится в Омане, — рассказал он.

По мнению источника, оманские власти будут отрицать эту информацию.

Как писал сайт kp.ru, талибы* взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле вчера вечером. Представители движения обратились к населению Афганистана, призвав мирных жителей сохранять спокойствие и сообщив, что "Талибан"* теперь контролирует государственное телевидение. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну. Позже он объяснил такое решение желанием избежать кровопролития: по его словам, иначе талибы* грозили устроить в Кабуле бойню.

*Запрещенная в России террористическая организация