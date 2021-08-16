Из-за пожаров в Якутии самолёты из Омска не могут вылететь сутками

Пожары в Якутии заблокировали авиаперелеты из Омска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В омском аэропорту сообщали о задержке рейсов в Якутию. Это связано с масштабным пожарами, из-за которых самолёты авиакомпании "Якутия" постоянно задерживаются.

Сейчас северный регион охвачен огнём и вылеты рейсов часто бывают невозможны из-за плотного дыма. Именно поэтому самолёты якутской авиакомпании прибывают в Омск с задержками. Например, самолёт в Якутск должен был отравиться из города ещё вчера, 15 августа, но смог вылететь только сегодня. Официальным временем вылета назвали 15:32.

На выходных рейсы этой авиакомпании также задержались почти на сутки. Местные жители с опозданием отправились в Якутск и Анапу. На юг омичи должны были лететь ранним утром в субботу, а вылетели в 4:50 15 августа, в воскресенье. В Якутск пассажиры и вовсе смогли отправиться только в 15:10 в воскресенье. Сейчас ситуация стабилизировалась, и самолёты отправляются вовремя, но все может измениться.

Пассажирам, которые все же соберутся лететь самолётами авиакомпании "Якутия" стоит быть внимательным и следить за сообщениями о задержках и переноса вылетов, сообщает Город55.