США направят в Афганистан еще тысячу военных

Соединенные Штаты расширят военное присутствие в Афганистане до 6 тысяч человек Фото: REUTERS

Госдеп и Пентагон сообщили, что Соединенные Штаты Америки в течение 48 часов расширят свое военное присутствие в Афганистане до шести тысяч человек.

Согласно заявлению ведомств, американские власти завершают ряд шагов, нацеленных на обеспечение безопасности в аэропорте имени Хамида Карзая, чтобы персонал Соединенных Штатов и их союзников успешно покинул Афганистан.

- В течение следующих 48 часов наше присутствие с целью обеспечения безопасности будет расширено почти до 6 тыс. военнослужащих, задачей которых будет исключительно содействие этим усилиям, и мы также возьмем на себя управление воздушным движением, — говорится в сообщении ведомств.

Напомним, талибы* взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле вчера вечером. Представители движения обратились к населению Афганистана, призвав мирных жителей сохранять спокойствие и сообщив, что "Талибан"* теперь контролирует государственное телевидение. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну. Позже он объяснил такое решение желанием избежать кровопролития: по его словам, иначе талибы* грозили устроить в Кабуле бойню.

*Запрещенная в России террористическая организация