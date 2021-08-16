28 человек погибли при ДТП с автобусом в ЮАР

В ЮАР 28 человек погибли при ДТП с автобусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как минимум 28 человек погибли при аварии с автобусом на юге ЮАР. Об этом рассказал представитель управления полиции провинции Восточный Кейп Унати Бинкосе.

Инцидент произошел между городами Ист-Лондон и Баттерворт. На повороте перед мостом водитель не справился с управлением.

- Автобус соскользнул с холма и, пролетев 200 метров, рухнул на дно расщелины. Погибли 28 человек, включая водителя. Еще шестеро травмированы, — сообщил Бинкосе.

Еще около 20 человек получили легкие ушибы. На месте аварии работают сотрудники спасательных служб и правоохранительных органов.

Ранее как минимум десять человек погибли в результате взрыва газового танкера в северо-западной части Ливана. Отмечается, что происшествие произошло в округе Аккар. Сейчас на месте инцидента работали экстренные службы, врачи на скорых госпитализировали пострадавших в больницы.