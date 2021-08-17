Жители Великобритании восхитились российскими военными кораблями в Ла-Манше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Читатели британской газеты Daily Mail оценили проход отряда российских военных судов во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» через пролив Ла-Манш. Жители королевства заявили, что российский флот «гораздо эффективнее», чем флот Великобритании.

Накануне представители Северного флота сообщили, что отряд кораблей и судов обеспечения направляется в пролив Ла-Манш. В отряд, помимо «Вице-адмирала Кулакова» вошли также корвет «Гремящий» и тральщик «Виктор Емельянов».

- Флот России гораздо эффективнее защитил бы берега Великобритании, чем наш собственный, - заявил один из пользователей из королевства.

Другой британец отметил, что Россия «посылает свой флот во все точки мира», пока американский президент Джозеф Байден и администрация США озабочены «разрушением Афганистана и превращением мужчин в женщин».

Как писал сайт kp.ru, ранее стала известно, что российский военно-морской флот в текущем году получит сразу три атомные подводные лодки: "Князь Олег", "Новосибирск" и "Белгород".