Аналитики посчитали «индекс яблочного пирога» к Яблочному Спасу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики СберМаркета посчитали «индекс яблочного пирога» к Яблочному Спасу и выяснили, сколько стоит приготовление пирога дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы онлайн-сервиса во вторник, 17 августа.

Накануне Медового и Яблочного спаса в России традиционно растет спрос на мед, яблоки и продукты для изготовления яблочного пирога. Аналитики решили сравнить цены на ингредиенты в крупных городах страны и выяснили, что наиболее дорогой пирог получится у жителей Новосибирска. На продукты для него жители этого города потратят около 387 рублей. На втором месте оказалась Москва: столичным жителям придется отдать 381 рубль. Далее следует Волгоград (375 рублей), Уфа и Пермь (299 рублей), а также Самара и Челябинск (315-316 рублей).

В среднем в России мед стоит 115 рублей за банку 200 мл. В текущем 2021 года его чаще покупают жители российской столицы – в трех процентах заказов со СберМаркета всегда есть это лакомство. Реже всего мед покупают жители Воронежа и Тольятти. Самым популярным видом меда у россиян оказался цветочный.

Аналитики учитывали, какой процент от общего числа покупок в разные периоды времени занимают в продуктовой корзине ингредиенты для пирога: молоко, яйца, мука, дрожжи, разрыхлитель и сезонные яблоки. По результатам исследования, активнее их начинают покупать в последнюю неделю перед Яблочным спасом.