Эксперты туротрасли прогнозируют снижение цен на отдых в Египте на 30% Фото: Антон ПИКУС

Расширение полетной программы на курорты Египта приведет к снижению цен на отдых. Эксперты туристического рынка полагают, что сокращение может составить до 30 процентов.

Первый за шесть лет самолет с российскими туристами приземлился в Хургаде 9 августа. С 27 августа количество рейсов Москва–Хургада и Москва–Шарм-эш-Шейх увеличится с пяти до 15 в неделю на каждом маршруте.

Конкуренция между перевозчиками позволит снизить цены на билеты, а значит, сократится общая цена отдыха. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин полагает, что число рейсов на египетские курорты продолжит расти.

- Сейчас из Москвы максимально возможные провозные емкости увеличиваются с 28 тыс. до 90 тыс. кресел в месяц. Все будет зависеть от спроса, если баланс между спросом и предложением будет, то можно предположить, что стоимость турпакетов будет ниже, — комментирует «Известиям» уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Если прогнозы сбудутся, то к сентябрю-октябрю средний чек сократится на 5-10 тысяч рублей. Положительно на вопросе скажется отсутствие трансфера из Каира, так как теперь самолеты прилетают непосредственно в курортные города.

Сегодня Египет не самое бюджетное направление и обгоняет по ценам Турцию.