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Происшествия17 августа 2021 10:25

Мужчина выстрелил в 17-летнего подростка в подъезде на севере Москвы

Ранее судимый житель столицы выстрелил в сына своей сожительницы
Ксения АНУФРИЕВА
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Мужчина выстрелил в 17-летнего подростка в подъезде на севере Москвы

Мужчина выстрелил в 17-летнего подростка в подъезде на севере Москвы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина выстрелил в 17-летнего сына своей сожительницы в подъезде на севере Москвы. Об этом во вторник, 17 августа, говорится в сообщении на официальном сайте столичном прокуратуры.

По данным правоохранителей, инцидент произошел сегодня рано утром на лестничной клетке жилого дома на Челобитьевском шоссе.

- 46-летний местный житель выстрелил в сторону 17-летнего сына своей сожительницы. Женщина в это время находилась на месте инцидента. Пострадавший подросток был госпитализирован в медицинское учреждение с проникающим ранением. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, - говорится в сообщении.

Прокуроры устанавливают все обстоятельства и причины слоившегося. Установлено, что мужчина ранее уже был судим. В настоящее время он находится под административным надзором. Мать раненого подростка воспитывает еще троих несовершеннолетних детей, условия их проживания также проверяются сотрудниками правоохранительных органов.