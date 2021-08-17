Мужчина выстрелил в 17-летнего подростка в подъезде на севере Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина выстрелил в 17-летнего сына своей сожительницы в подъезде на севере Москвы. Об этом во вторник, 17 августа, говорится в сообщении на официальном сайте столичном прокуратуры.

По данным правоохранителей, инцидент произошел сегодня рано утром на лестничной клетке жилого дома на Челобитьевском шоссе.

- 46-летний местный житель выстрелил в сторону 17-летнего сына своей сожительницы. Женщина в это время находилась на месте инцидента. Пострадавший подросток был госпитализирован в медицинское учреждение с проникающим ранением. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, - говорится в сообщении.

Прокуроры устанавливают все обстоятельства и причины слоившегося. Установлено, что мужчина ранее уже был судим. В настоящее время он находится под административным надзором. Мать раненого подростка воспитывает еще троих несовершеннолетних детей, условия их проживания также проверяются сотрудниками правоохранительных органов.