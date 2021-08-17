Член ОП Хамзаев предложил премировать вакцинирующих граждан медработников

Вакцинирующих граждан медработников предложили премировать по итогам года Фото: Shutterstock

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил премировать по итогам года медицинский персонал, который обеспечивает массовую вакцинацию населения. Соответствующее предложение он направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Общественный деятель добавил, что в 2021 году на младший и средний медицинский персонал легла колоссальная нагрузка, связанная с началом массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности премирования по итогам года медицинских работников, которые в течение 2021 года не менее четырех месяцев участвовали в обеспечении массовой вакцинации граждан, дополнительной выплатой в размере двух должностных окладов», — цитирует Хамзаева RT.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости в столице пройден. При этом число привитых граждан в городе достигает уже четырех миллионов человек, передает ОТР.

Добавим, бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам также привиться от гриппа. Он рассказал, что те граждане, которые уже переболели коронавирусом или привились двумя компонентами вакцины не менее, чем месяц назад, могут пройти вакцинацию и от гриппа, передает телеканал «360».