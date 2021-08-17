Умер Маки Кадзи - «крестный отец судоку» Фото: REUTERS

Умер Маки Кадзи, «крестный отец судоку», издатель и популяризатор головоломок с числами в Японии. Его не стало неделю назад в возрасте 69 лет. Об этом во вторник, 17 августа, пишет издание Guardian, ссылаясь на официальном заявление японского издательства Nikoli.

Сообщается, что причиной смерти Маки Кадзи стала раковая опухоль, с которой он боролся долгое время.

Маки Кадзи в 80-х годах выпустил в Японии журнал, в котором впервые в истории опубликовали популярную ныне головоломку с числами судоку. Изначально она именовалась как «судзи ва докусин ни кагиру» («число должно оставаться единственным»), однако потом название решили сократить до аббревиатуры «судоку».

Позже японец усовершенствовал существующую цифровую головоломку, стал регулярно их публиковать и обсуждать с читателями. В итоге он выпускал журнал с судоку раз в кварта. Мировую популярность игра обрела в 2004 году после того, как ее начали печатать в британских газетах. От дел Маки Кадзи отошел только в июле текущего 2021 года из-за проблем со здоровьем.