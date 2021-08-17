Опытный образец самолета Ил-112В потерпел крушение под Москвой. Фото: официальный сайт ОАК

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение под Москвой. Катастрофа случилась при заходе на посадку в аэропорту Кубинка в Одинцовском городском округе во время выполнения полета воздушных судном. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил источник сайта kp.ru.

Сообщается, что на борту самолета в момент аварии находились три человека. Пока что судьба экипажа судна неизвестна. Опытный образец военного транспортника Ил-112В рухнул в 1,5 километра от полосы рядом с большим Никольским прудом.

Представители ОАК подтвердили факт аварии во время тренировочного полета военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье. Сейчас среди версий крушения Ил-112В рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Один из двигателей потерпевшего катастрофу самолета загорелся перед падением.

Четыре для назад сообщалось, что первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В совершил с аэродрома в Воронеже на базу ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском. Официально первый полёт воздушного судна был намечен на март 2022 года.