Синоптики пообещали наступление осени на неделю раньше

Синоптики рассказали, когда придет осень Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Гисметео сообщили, что уже через неделю в европейских регионах России начнет холодать. Наступление осени будет ощущаться даже раньше календарного срока.

Волны холода накроют сначала северо-западный и западный регион, затем придут в центр европейской России. Московская, Владимирская, Нижегородская области всего за сутки перейдут из жаркого лета в прохладную осень. Уже к среде в этих регионах похолодает до 16-19 градусов.

На следующей неделе похолодание придет на Урал. В Удмуртии, Башкортостане, Пермском крае с понедельника, 23 августа, 30-градусная жара сменится прохладой и ливнями с грозами.

В ленинградской области гроза ожидается 19 августа. Температура воздуха в северной столице также начнет падать, а в выходные составит не более 15 градусов, передает «Свободная пресса».

При этом синоптики предупредили, что на юг России надвигаются тайфуны и торнадо. Мощные ливни уже обрушились на Кубань, Геленджик и Новороссийск. Бурные потоки смывали машины и людей. Сейчас в Краснодарском крае подтоплены больше восьмисот частных домов. Несколько тысяч человек остаются без энергоснабжения, передает 5-tv.ru.

А тем временем в московский регион на несколько дней вернулась жара, во вторник, 17 августа, в столице и по области ожидается до 33 градусов выше нуля, будет солнечно и без осадков, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».