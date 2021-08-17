Лавров: затягивание регистрации российских вакцин от коронавируса на Западе обусловлено политикой Фото: REUTERS

Затягивание регистрации российских вакцин от коронавирусной инфекции на территории западных государств политически обусловлено. Об этом во вторник, 17 августа, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

- Здесь, разумеется, не обходится без политики. Насчет российской вакцины «Спутник V» Европейская комиссия вообще ничего не собирается делать, пока он не пройдет процесс регистрации во Всемирной организации здравоохранения, - отметил министр.

Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона надеется, что после взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции с Европейских союзом решение о въезде жителей России будут принимать его отдельные страны-члены.

Как писал сайт kp.ru, накануне российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что ложные обвинения России в использовании вакцин от коронавируса для политического давления формулируются в целях конкурентной борьбы.