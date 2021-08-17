Синоптик Тишковец: атмосфера в Центральной России может «выстрелить» 18 августа 2021 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В эту среду атмосфера в Центральной России может «выстрелить»: утром будет солнечным и теплым, однако во второй половине дня погода резко изменится. К вечеру с запада подойдет контрастный холодный атмосферный фронт, который принесет с собой «мощные» кучево-дождевыми облака и ливень. Об этом во вторник, 17 августа, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Instagram.

- Такие грозовые облака обладают колоссальной энергией и могут «взорвать» атмосферу. Они приносят интенсивные ливни, когда в Москве буквально за час может пролиться до 18-19 миллиметров осадков или почти два ведра дождевой воды на один квадратный метр. Максимум небесной влаги прогнозируется на час-пик, около шести-семи часов вечера. Общее количество осадков за вечер может составить до 25 мм или 33 процента месячной нормы, - сообщил эксперт.

По словам Евгения Тишковца, также высока вероятность перерождения этих облаков в кластерные суперячейки, которые будут сопровождаться порывами ветра до 23 метров в секунду и градом диаметром до одного-двух сантиметров.

Шквалистый ветер, по прогнозу синоптика, будет наблюдаться в срежу в Ленинградской области и Карелии, Смоленской и Тверской, Вологодской, Московской и Калужской, Брянской, Костромской, Ивановской, а ураганных значений ветер может достигать в Новгородской области. Этой ночью сильные дожди ждут жителей Новгородской, Псковской и Тверской областей – там выпадет до половины месячной нормы осадков.