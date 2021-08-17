Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов передал 22 новых автомобиля главврачам районных больниц

Фото: липецкаяобласть.рф

Приобретение нового автотранспорта осуществлено в рамках программы модернизации здравоохранения Липецкой области. Автомобили планируется использовать для оперативных выездов врачей на вызовы и для доставки пациентов в районные и областные медицинские учреждения. Помимо этого, служебный транспорт будет перевозить биологические материалы для исследований в лаборатории, а также доставлять лекарства жителям отдалённых сёл и деревень.

«Материальная база поликлиник и больниц в регионе постоянно улучшается. Эти двадцать два автомобиля далеко не предел. До конца года мы получим ещё машины для службы скорой помощи. Кроме того, начнём строительство нескольких медицинских учреждений в районах. Это большая и очень важная работа», – отметил руководитель области Игорь Артамонов.

Фото: липецкаяобласть.рф

Глава региона Игорь Артамонов рассказал, что власти области продолжат оказывать всестороннюю поддержку медицинским учреждениям в совершенствовании материальной базы. Так, например, ещё до конца 2021 года больницам и поликлиникам будут переданы тридцать три полноприводных автомобиля марки «ГАЗ Соболь». В планах реализация и более масштабных проектов, в том числе, постройка детской поликлиники Липецкой городской детской больницы, детской поликлиники с женской консультацией Чаплыгинской районной больницы, стационарно-поликлинического корпуса Добровской районной больницы, двух отделений общей врачебной практики (Елецкий и Липецкий районы), четырёх фельдшерско-акушерских пунктов (Воловский, Данковский, Добровский, Хлевенский районы). Помимо этого будут приобретены полтора десятка единиц рентгеновского оборудования, двадцать один аппарат УЗИ и одиннадцать эндоскопов.