Глава Липецкой области Игорь Артамонов выйдет в прямой эфир

Фото: липецкаяобласть.рф

Обратиться к главе исполнительной власти субъекта нашей страны сможет любой человек. Для этого потребуется только зайти на сайт Игоря Артамонова артамонов2021.рф и ввести свои данные в специальную форму: фамилию, имя, отчество, контактные данные, выбрать тему вопроса из всплывающего списка и, собственно, написать сам вопрос. Вопросы можно отправлять до 12 часов 30 августа.

Разговор губернатора с земляками покажут в прямом эфире телеканала «Липецкое время», а также в официальных социальных сетях администрации Липецкой области - «ВКонтакте» и «Одноклассники».