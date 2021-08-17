Вице-президент Афганистана объявил себя легитимным главой государства

Амрулла Салех объявил себя легитимным главой Афганистана
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Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя законным главой государства и призвал афганцев присоединиться к сопротивлению "Талибану"*.
У себя в Twitter он сообщил, что в случае отставки, смерти или отсутствия президента первый вице-премьер становится временным президентом. Салех рассказал, что связывает с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.
- Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан - это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на вьетконг (повстанцев Национального фронта освобождения Южного Вьетнама). В отличие от США/НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончились. Присоединяйтесь к сопротивлению, — написал Салех.
Напомним, 16 августа талибы* взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле. Представители движения обратились к населению Афганистана, призвав мирных жителей сохранять спокойствие и сообщив, что "Талибан"* теперь контролирует государственное телевидение. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну. Позже он объяснил такое решение желанием избежать кровопролития: по его словам, иначе талибы* грозили устроить в Кабуле бойню.
*Запрещенная в России террористическая организация