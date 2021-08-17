Экологи в Коми не обнаружили следов загрязнения на реке Колва после майского нефтеразлива

Фото с сайта: Коми республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»

Как сообщается в соцсетях регионального отделения, ранее их представители дважды, в мае и июне, посещали реку Колва после разлива нефтесодержащей жидкости с Ошского месторождения ЛУКОЙЛа, часть которой попала в акваторию. Тогда следы нефтепродуктов были зафиксированы на прибрежных кустах и траве, их зачищали в ходе ликвидационных мероприятий. Сейчас экологи-общественники решили проверить качество проведенных работ.

В своем сообщении Коми отделение ВООП говорит о первом этапе обследования – на участке реки Колва в районе одноименного села, а также выше и ниже по течению.

«На самой реке пятен не встретили ни разу, (…) вода в реке хоть и мутная (уровень поднялся из-за проливных дождей), но чистая». «Несколько раз сходили на берег и шли по нему от места высадки пару километров в разные стороны. Здесь тоже все визуально чисто, даже в тех местах, где производилась вырубка замазученных кустов по время работы по ликвидации последствий аварии. За эти участки сомнения было больше всего», - пишут экологи.

О других этапах обследования Колвы, а также рек Уса и Печора (Колва является их притоком), Коми отделение ВООП обещало рассказать в ближайшее время.