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Общество17 августа 2021 18:25

Экологи в Коми не обнаружили следов загрязнения на реке Колва после майского нефтеразлива

Обследование северных рек провели представители Коми республиканского отделения «Всероссийского общества охраны природы» (старейшая природоохранная организация страны)
Василий Александрович Смирнов
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Фото с сайта: Коми республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»

Фото с сайта: Коми республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»

Как сообщается в соцсетях регионального отделения, ранее их представители дважды, в мае и июне, посещали реку Колва после разлива нефтесодержащей жидкости с Ошского месторождения ЛУКОЙЛа, часть которой попала в акваторию. Тогда следы нефтепродуктов были зафиксированы на прибрежных кустах и траве, их зачищали в ходе ликвидационных мероприятий. Сейчас экологи-общественники решили проверить качество проведенных работ.

В своем сообщении Коми отделение ВООП говорит о первом этапе обследования – на участке реки Колва в районе одноименного села, а также выше и ниже по течению.

«На самой реке пятен не встретили ни разу, (…) вода в реке хоть и мутная (уровень поднялся из-за проливных дождей), но чистая». «Несколько раз сходили на берег и шли по нему от места высадки пару километров в разные стороны. Здесь тоже все визуально чисто, даже в тех местах, где производилась вырубка замазученных кустов по время работы по ликвидации последствий аварии. За эти участки сомнения было больше всего», - пишут экологи.

О других этапах обследования Колвы, а также рек Уса и Печора (Колва является их притоком), Коми отделение ВООП обещало рассказать в ближайшее время.