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Политика18 августа 2021 7:22

Советник Зеленского назвал бесполезным построение демократии на Украине

Арестович считает, что либеральные демократии истребляют людей «ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы»
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Советник Зеленского назвал бесполезным построение демократии на Украине

Советник Зеленского назвал бесполезным построение демократии на Украине

Фото: REUTERS

После краха США в Афганистане строительство демократии борьба за построение «нового, демократического государства» на Украине совершенно бессмысленна. Такое мнение высказал Алексей Арестович, советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского.

По его мнению, произошедшее в Афганистане продемонстрировало крах доктрины либеральной демократии, которая победила Советский Союз в 1991 году.

«Как выяснилось, реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада», - написал советник украинского лидера на своей странице в Facebook.

Арестович также указал на то, что Вашингтон теперь пожинает последствия своих неверных представлений об окружающей их действительности, на которые он потратил сотни млрд долларов и ради которых были пожертвованы сотнями тысяч жизней. Кроме того, как отметил украинский политик, выяснилось, что либеральные демократии истребляют людей «ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы», с которым либералы как раз таки и ведут войну.

Как заявил Арестович, все это демонстрирует, что идеалы часто оказываются выше интеллекта, и для он себя сделал один конкретный вывод. «В одном я пока убедился точно: борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» смысла не имеет», - сказал он, предложив вести борьбу за построение «новой цивилизации».