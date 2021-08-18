Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России собирается принять решение о замене бумажного паспорта российского гражданина смарт-картой к концу текущего года. Такое заявление в среду, 18 августа, сделал глава ведомства Максут Шадаев.

«С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», - заявил министр в интервью телеканалу «Россия-24».

Шадаев также сообщил, что смарт-карта является более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных гражданина. Как уточнил глава Минцифры, на данный момент у ведомства стоит задача «дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне».