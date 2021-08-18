Горбачев: организаторы путча 1991 года несут долю ответственности за развал СССР

Михаил Горбачев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последствия августовского путча 1991 году оказались катастрофическими, а его организаторы несут ответственность за развал Советского Союза. Такое заявление сделал бывший президент СССР Михаил Горбачев в заявлении, распространенном в преддверии 30-й годовщины августовского путча Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

«Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны», - заявил экс-глава СССР.

Горбачев также призвал отстаивать принципы демократии. По его словам, «уроки тех дней актуальны сегодня», и только двигаясь по демократическому пути, наша страна сможет решить проблемы и развиваться дальше.

«Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий - это всегда должно быть заботой обществ и государства. Я верю, что демократический путь развития России - единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы», - отметил он.

Напомним, августовским путчем называют политические события 18–21 августа 1991 года. Власти СССР оценили эти события как попытку государственного переворота членами возникшего в те дни ГКЧП, которые пытались отстранить Горбачева от поста президента.