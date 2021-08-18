Специалист рассказал, каким будет бархатный сезон на Черноморском побережье Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, какой будет бархатный сезон на Черноморском побережье в 2021 году. В сентябре изнуряющая жара отступит, на смену ей придет комфортная погода. При этом вода в море еще будет теплой.

Специалисты прогнозируют, что в сентябре на побережье Черного моря все таки состоится бархатный сезон. Температура воздуха будет близка к средним показателям последних десятилетий.

- Море в это время имеет хорошую объемистость. То есть, нет интенсивного остывания воды. Так что людям, которые попадут на пляж, посчастливится, - говорит ФАН Александр Колесник, начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Сентябрь является своего рода буферным месяцем, который обеспечивает плавный переход на осенний сценарий погоды. Но в это время можно поймать действительно приятные деньки.

Конечно не обойдется без локальных осадков, они немного подкорректируют планы отдыхающих. А в случае активных затоков холодных воздушных масс есть вероятность возникновения смерчей.

- Можно смело ехать на море в сентябре, но не лишним будет проверить погоду. Убедиться, что нет штормовых предупреждений. Тогда отдых не будет испорчен, - подчеркнул Александр Колесник.

Даже в середине осени, когда большая часть страны готовится уже к зимним холодам, курорты Черного моря могут похвастаться температурой воды +22 градуса. А на Азовском или Каспийском море еще теплее, ведь они мельче.

Стоит отметить, что осенью бархатный сезон начинается во многих странах. Самым популярным направлением в сентябре — начале октября является Турция, сообщает телеканал "360".