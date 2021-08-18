Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Осенью 2021 в России разыграют денежные призы среди вакцинированных от коронавируса. Правила розыгрыша в среду, 18 августа, утвердило правительство РФ.

«В России будет запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей», – сообщается на сайте кабинета министров.

Уточняется, что розыгрыш пройдет с 1 сентября по 1 декабря 2021 среди всех граждан старше 18 лет, прошедших вакцинацию до начала лотереи. О результатах можно будет узнать на портале госуслуг и ее официальном сайте бонусзаздоровье.рф, также победителям придет push-уведомление.

Чтобы получить выигрыш, нужно иметь верифицированную учетную запись на портале госуслуг и не позднее трех месяцев после получения уведомления указать номер банковой карты, подключенной к платежной системе МИР.