Производство комбайнов на Кубани выросло в полтора раза

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил результатах работы сельскохозяйственного машиностроения региона за первую половину 2021 года.

«Кубанские предприятия в первом полугодии увеличили производство зерноуборочных комбайнов на 51% в сравнении с прошлым годом, почвообрабатывающей техники и оборудования – на 41%, тракторов – на 33%, – отметил Вениамин Кондратьев. - Всего производители реализовали сельхозтехники на 13 млрд рублей – рост составил 89%. Таких результатов удалось достичь во многом благодаря федеральной и региональной поддержке предприятий».

Губернатор напомнил, что региональная программа субсидирования дает возможность производителям продавать свою продукцию со скидкой 10%, которую им возмещают из краевого бюджета.

«В 2021 году на эти цели выделено 80 млн рублей. Как минимум половину от полученной суммы предприятия направят на модернизацию и техническое перевооружение своих производств, - говорит глава Кубани. - Программа субсидирования помогает выводить на рынок новые образцы продукции, расширять рынки сбыта, обновлять парк сельхозтехники в крае».

Всего в Краснодарском крае в данное время работают более 30 предприятий сельскохозяйственного машиностроения, на которых трудятся свыше 2 тысяч человек. За первые шесть месяцев 2021 года они произвели более 640 зерноуборочных комбайнов, 128 тракторов и свыше 1,2 тысяч единиц почвообрабатывающей техники и оборудования.